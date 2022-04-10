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الأحد، 10-04-2022 02:19 م

سوق أبوظبي يمنح منصة بينانس للعملات المشفرة موافقة مبدئية

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الوكيل الإخباري - حصلت منصة "بينانس"، مزود البنية التحتية للبلوك تشين والعملات المشفرة، على الموافقة المبدئية لتصريح الخدمات المالية من سلطة تنظیم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي لتتمكن من مزاولة خدمات وساطة التداول في الأصول الافتراضية.

ويأتي تقديم طلب "بينانس" للحصول على تصريح الخدمات المالية، ضمن خططها لترسيخ حضورها كمزود معتمد لتقديم خدمات كاملة لتداول الأصول الافتراضية.

ويعد سوق أبوظبي العالمي، أول مركز مالي دولي يقدم إطارا تنظيميا شاملا لتداول الأصول الافتراضية في العالم في عام 2018، نقلاً عن وكالة أنباء الإمارات "وام".

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