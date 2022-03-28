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الإثنين، 28-03-2022 01:03 م

الإمارات تؤكد استحالة استبدال إمدادات النفط من روسيا

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الوكيل الاخباري-شدد وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل المزروعي، خلال منتدى الطاقة العالمي اليوم الاثنين على أنه لا يمكن لأي دولة استبدال إمدادات النفط من روسيا.

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وقال الوزير الإماراتي: "أسواق النفط بحاجة إلى النفط الروسي، ولا يمكن لدولة أن تحل محل روسيا في إمدادات الخام".

كما دعا المزروعي جميع المشاركين في صفقة "أوبك+" إلى مراقبة حصص إنتاج النفط للدول المشاركة في الاتفاق، وأشار إلى أهمية "عدم خلط السياسة" في عمل المنظمة.

وأكد المزروعي أن منظمة "أوبك" تتمسك بتوازن العرض والطلب على أسعار الطاقة والنفط لضمان استقرار السوق، مشيرا إلى أن الإمارات تهدف إلى إنتاج النفط بأقل بصمة كربونية من خلال الاعتماد على الطاقة الصديقة للبيئة.

 

روسيا اليوم

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