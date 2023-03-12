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الأحد، 12-03-2023 01:34 م

شركات تجزئة روسية تستعد لدخول الأسواق العربية

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الوكيل الإخباري - يستعد عدد من شركات التجزئة الروسية، بما في ذلك سلسلتا متاجر الملابس "12 ستوريز"، ومستحضرات التجميل "ليتوال" لدخول في آن واحد إلى اسوق دبي، حسبما أفادت صحيفة "إيزفيستيا"، اليوم الأحد، نقلا عن اتحاد مراكز التسوق.

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ومن المتوقع افتتاح أول متاجر في أوائل الخريف، وستكون المتاجر مماثلة من حيث الحجم ومجموعة المنتجات لتلك التي تعمل في مراكز التسوق الروسية.


وأوضح نائب رئيس اتحاد مراكز التسوق، بافل ليولين: "تعمل الأعمال الروسية والعديد من مواطنينا بالفعل في دبي، لذا فإن دخول هذه السوق سيكون منطقياً وعقلانياً من وجهة نظر تطور الشركات، خاصة نظراً لأنه في العام الماضي، فتح عدد قياسي من الشركات الروسية مكاتبها هناك". ( العربية )

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