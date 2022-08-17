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الأربعاء، 17-08-2022 12:48 م

صناعة الأردن وعمان تكرّمان محافظ البنك المركزي السابق

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الوكيل الإخباري - كرّم رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، محافظ البنك المركزي السابق الدكتور زياد فريز.

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وقال الجغبير، خلال حفل التكريم الذي أقيم أمس الثلاثاء، في نادي الملك حسين، إن الدكتور فريز من الشخصيات الأردنية التي لعبت دورا مهماً في مسيرة الاقتصاد الأردني، من خلال عمله في مختلف المواقع وآخرها محافظا للبنك المركزي.

 

وأضاف إن الدكتور فريز وخلال عمله محافظا للبنك المركزي، دَعم القطاع الصناعي في مرحلة التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، من خلال إجراءاته التي لامست احتياجات القطاعات الاقتصادية، وساهمت في توفير السيولة اللازمة لتخطي تبعات هذه الأزمة.


من جهته أعرب الدكتور فريز عن شكره الكبير لهذه المبادرة، مؤكدا على أهمية القطاع الصناعي في التشغيل وتوليد فرص العمل للمواطنين.


وأشار إلى حرص البنك المركزي على دعم القطاعات الإنتاجية، سواء من خلال برنامج البنك لتمويل ودعم القطاعات الاقتصادية، وشموله تمويل النفقات التشغيلية وتمويل رأس المال العامل أو عبر برنامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقدم التمويل بأسعار فائدة مخفضة وفترات سماح طويلة.


وحضر التكريم الفريق الوزاري الاقتصادي من وزراء التخطيط والمالية والصناعة والتجارة والتموين والاقتصاد الرقمي، ورئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، ورئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، ومحافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل شركس، وأعضاء مجلس غرفتي صناعة الأردن وعمان، وعدد من الصناعيين ورجال الأعمال الأردنيين والعراقيين.

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