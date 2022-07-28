البنك المركزي يبرر قرار رفع أسعار الفائدة في الأردن

الوكيل الإخباري - قال المدير التنفيذي لدائرة الاستقرار المالي في البنك المركزي محمد العمايرة، اليوم الخميس، إن قرار رفع أسعار الفائدة، جاء للحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار الأردني وللمحافظة على معدلات تضخم مقبولة للاقتصاد في الأردن.

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وأضاف العمايرة أن رفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس، جاء في ظل تنامي الضغوط التضخمية العالمية وتنج عنها ارتفاع في أسعار الفائدة في الأسواق المالية العالمية والإقليمية.



وأوضح أن البنك المركزي من خلال قرار رفع الفائدة يحافظ على الاستقرار النقدي من سعر صرف الدينار الأردني إضافة إلى المحافظة على معدلات تضخم مقبولة للاقتصاد وبما يحافظ على القوة الشرائية للمواطنين.



وقررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني الخميس، رفع أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية بمقدار 75 نقطة أساس؛ وذلك اعتبارا من يوم الأحد المقبل.



وقال البنك المركزي في بيان صحفي، إن قراره يأتي في ضوء تنامي الضغوط التضخمية الخارجية، وما نجم عنها من ارتفاع في أسعار الفائدة السائدة في الأسواق المالية العالمية، والتزاما من البنك المركزي بتعزيز أسس الاستقرار النقدي والمحافظة على جاذبية الدينار الأردني كوعاء ادخاري.



وأشار العمايرة إلى أن 62% من المقترضين الأفراد هم مقترضون على أسعار ثابتة ولا تتغير.

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