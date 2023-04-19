طلب قوي على الدينار لدى شركات الصرافة مع قرب عيد الفطر

الوكيل الاخباري-

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أكد ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن فراس سلطان، وجود طلب قوي على الدينار لدى شركات الصرافة مع قرب حلول عيد الفطر السعيد.وقال سلطان، إن تزايد الطلب على الدينار مرده ارتفاع حوالات المغتربين الأردنيين العاملين بالخارج، وزيادة النشاط السياحي.ووفقا لأرقام البنك المركزي، ارتفع الدخل السياحي للمملكة خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 88.4%، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي، بتسجيله 1.671 مليار دولار.ولفت النظر إلى وجود عرض كبير بالسوق المحلية على العملات الأجنبية المختلفة مرتبط بالنشاط السياحي الذي يعد محركا لعجلة الاقتصاد الوطني، وتعزيز احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية.وتوقع سلطان، الذي يشغل كذلك منصب النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة الأردن، أن تشهد عملات أخرى طلبا خلال الفترة المقبلة، مثل الجنيه المصري والليرة التركية بفعل الحجوزات السياحية المتوقعة للخارج خلال عطلة العيد.وفي الأردن 250 شركة وفرع لها تعمل في قطاع الصرافة موزعة بعموم المملكة، تشغل قرابة 4 آلاف موظف وموظفة من الأردنيين.