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الأربعاء، 22-03-2023 12:34 م

المركزي الأوروبي: ثقة المودعين قوية في المصارف

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الوكيل الإخباري - قال رئيس مجلس الإشراف على البنك المركزي الأوروبي أندريا إنريا إنه رغم الاضطرابات التي يواجهها القطاع المالي منذ إفلاس مصرف سيليكون فالي بنك الأميركي، فأن ثقة المودعين قوية في المصارف الأوروبية التي تعد صلبة.

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وأكد إنريا خلال جلسة استماع أمام البرلمان الأوروبي أن "التزامات أكبر المصارف الأوروبية المكونة جزئيا من ودائع عملاء بقيت مستقرة جدا، ما يعني أننا نتمتع في الوقت الحالي بثقة كبيرة من المودعين في المؤسسات المذكورة"، وأنها في وضع جيد.


وأثار انهيار "سيليكون فالي بنك" (إس في بي) في الولايات المتحدة ثم استحواذ مصرف "يو بي إس" على "كريدي سويس" السويسري، مخاوف من حدوث أزمة أوسع في القطاع المصرفي. وكالات 


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