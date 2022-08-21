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الأحد، 21-08-2022 12:31 م

عائدات النفط ترفع الاحتياطي النقدي بالعراق لـ 80 مليار دولار

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الوكيل الإخباري - توقع نائب محافظ البنك المركزي العراقي، عمار خلف، اليوم الأحد، وصول الاحتياطي النقدي للبنك المركزي إلى 90 مليار دولار نهاية العام الحالي، فيما أشار الى زيادة احتياطي الذهب بمعدل 30 طنا.

وقال خلف لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن ارتفاع احتياطي البنك المركزي جاء نتيجة لارتفاع أسعار النفط العالمية وهذا ينعكس على ارتفاع الاحتياطي" متوقعا وصول الاحتياطي الى 90 مليار دولار نهاية العام الحالي.

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وأضاف أن الاحتياطي الحالي للبنك المركزي بلغ أكثر من 80 مليار دولار، مشيرا إلى أن احتياطي الذهب وصل الى أكثر من 131 طنا، حيث زاد بنحو 30 طنا، وهذا أدى إلى ارتفاع تصنيف العراق عالميا.


وذكر أن الذهب لا يتم زيادته بشكل مستمر، وإنما يتم من خلال فترات طويلة. ( سكاي نيوز )


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