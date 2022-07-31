الاحتياطيات الأجنبية تكفي مستوردات المملكة لـ أكثر من 8 أشهر

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - كشفت الأرقام الرسمية، أن حجم الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي تبلغ 16.7 مليار دولار حتى نهاية حزيران الماضي، وهي تكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.7 شهراً.

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وبينت الأرقام، التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" أن الموجودات من الذهب وصلت إلى 2 مليار و 827 مليون و 816 ألف دينار ، فيما وصلت الموجودات من النقد والأرصدة والودائع 6 مليار و509 ملايين و401 الف دينار.

وعن الموجودات بالعملة الأردنية، أشارت الأرقام إلى أنها وصلت إلى 2 مليار و885 مليون و 547 الف دينار.



وكانت أرقام رسمية أعلن عنها البنك المركزي، في وقتٍ سابق، أوضحت أن هناك ارتفاعاً في حجم الودائع لدى البنوك حتى شهر أيار الماضي بنسبة 7.5%، فيما سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك نمواً سنوياً نسبته 5.8%.

