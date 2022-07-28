الخميس 28-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

تواصل مكاسبها .. أسعار النفط تصعد عالمياً

أسعار الذهب تواصل ارتفاعها عالمياً

لأول مرة منذ سنوات.. تراجع إيرادات "فيسبوك"

درجات حرارة أعلى من معدلاتها بـ 5 درجات اليوم

مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يرفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس

العثور على جثة ستيني داخل محل في اربد

إنطلاق معسكرات الكشافة والمرشدات بدير علا وعين الباشا

برنامج تدريبي حول تمكين المرأة بالجامعة الأردنية

الخصاونة يفتتح الدورة السادسة والثلاثين من مهرجان جرش للثقافة والفنون

المستقلة للانتخاب تطلق ملتقى أنا أشارك

الخميس، 28-07-2022 08:10 ص

تواصل مكاسبها .. أسعار النفط تصعد عالمياً

نفط2


الوكيل الإخباري - صعد النفط بأكثر من دولار للبرميل اليوم الخميس مواصلا مكاسبه من الجلسة السابقة بدعم من تحسن شهية المخاطرة بين المستثمرين، في حين تلقت الأسعار دعما من انخفاض مخزونات الخام الأمريكية وتعافي الطلب على البنزين في الولايات المتحدة.

اضافة اعلان


وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر 1.20 دولار أو 1.1 بالمئة إلى 107.82 دولار للبرميل بحلول الساعة 0158 بتوقيت جرينتش. وارتفع الخام 2.22 دولار للبرميل أمس الأربعاء.


وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 1.44 دولار أو 1.5 بالمئة إلى 98.70 دولار للبرميل بعد زيادته 2.28 دولار للبرميل في الجلسة السابقة.


ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية أمس بما يتفق مع التوقعات للسيطرة على التضخم، في حين انخفض الدولار بفعل آمال بمسار أبطأ لرفع الفائدة.


وكشفت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت 4.5 مليون برميل في الأسبوع الماضي مقارنة بتوقعات بتراجعها مليون برميل، في حين زاد الطلب على البنزين في الولايات المتحدة 8.5 بالمئة على أساس أسبوعي.

 

البيان


إقرأ ايضا
ذهب2

أسعار الذهب تواصل ارتفاعها عالمياً

-

لأول مرة منذ سنوات.. تراجع إيرادات "فيسبوك"

q

مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يرفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس

الفاو

“الفاو”: ندعم الاستراتيجية الأردنية للأمن الغذائي

image

الاستثمار: تنظيم البيئة الاستثماريَّة يعزز تنافسيَّة الاقتصاد

62e126d54c59b7532e2142f6

أسعار النفط تواصل الارتفاع بعد بيانات عن حجم مخزوناته

أخبار متعلقة
2016_8_9_14_0_15_957

خبير يدعو الأردنيين لتقنين الاستهلاك

M63A4562

عقل يتوقع ارتفاع المحروقات 2.3 % بتسعيرة اب

صصصصصص

هل تواصل أسعار النفط مسار الهبوط نحو الـ90 دولارا للبرميل؟

13411599461656225710

ضعف استهلاك البنزين بأميركا يهبط بأسعار النفط لليوم الثاني

62ce69bd42360408092a0e97

مصر ترفع اسعار المحروقات

النفط٢

أسعار النفط تواصل انخفاضها اليوم عالمياً