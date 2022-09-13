غرفة صناعة الأردن تعقد اجتماعها السنوي

الوكيل الإخباري - ناقشت الهيئة العامة لغرفة صناعة الأردن خلال اجتماعها السنوي العادي، التقريرين المالي والإداري لأعمال مجلس الإدارة للعام 2021.

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وأكد رئيس مجلس الإدارة المهندس فتحي الجغبير في بيان اليوم الثلاثاء، تميز النتائج المالية والإدارية خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن الغرفة نجحت بتحقيق وفر مالي، وسد عجوزات مالية سابقة، من خلال زيادة إيراداتها، وضبط نفقاتها، وباستمرارية تميز الخدمات المقدمة للصناعيين وتنوعها بوتيرة أعلى من الأعوام الماضية.



وقال إن الغرفة حققت متطلبات عدة تمثل قضايا استراتيجية للقطاع الصناعي، منها استدامة العمل خلال فترات الجائحة، وقرارات الحظر الشامل والجزئي، وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، فضلاً عن خفض أسعار التعرفة الكهربائية، وتعديل تعليمات الحصول على الدعم المالي للصادرات، وتأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور.



ولفت إلى أن نجاح الغرفة في مثل هذه القضايا الاستراتيجية، جاء نتيجة العلاقة والتشابك الإيجابي مع القطاع الحكومي بجميع مكوناته، وإيصال مطالب الصناعة وأولوياتها لأعلى المستويات، والتغير الملموس في التشاركية مع القطاع الحكومي.