فرصة للاقتناء .. انخفاض دينارين على سعر الليرة الذهبية في الأردن

الوكيل الإخباري - انخفض سعر ليرة الذهب بأنواعها الإنجليزية والرشادية بمقدار دينارين بعد انخفاض سعر غرام الذهب بمقدار 30 قرشًا في الأردن اليوم الأربعاء.

اضافة اعلان



حيث وصل سعر الليرة الإنجليزية بوزن 8 غرامات إلى 335 دينارًا، وسعر الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات إلى 295 دينارًا، وفقًا لما أفاد به أمين عام النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات سليم ديب.



وبين ديب أن انخفاض سعر غرام الذهب اليوم بمقدار 30 قرشًا ناتج عن بيانات التضخم الأمريكية وأخبار السيطرة عليه وتوقعات تأثير أسعار الفائدة على الدولار.





وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الاكثر طلباً اليوم عند 41.2 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 39.5 دينارا للشراء منهم .