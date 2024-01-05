الجمعة 05-01-2024
الوكيل الاخباري
 

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الجمعة، 05-01-2024 10:21 ص

أسعار النفط تتجه لتحقيق مكاسب عن أول أسبوع في 2024

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الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، وتتجه لتحقيق مكاسب عن أول أسبوع من عام 2024، وسط متابعة آخر التطورات الجيوسياسية والاقتصادية.

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ووفق شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.43 بالمئة إلى 77.92 دولار للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة للخام الأميركي بنسبة 0.64 بالمئة مسجلة 72.65 دولار للبرميل.


ويتجه الخامان إلى إنهاء الأسبوع الأول من العام على ارتفاع، بعد تعويض تقريبا جميع خسائرهما المسجلة أمس الخميس بعد جلسة متقلبة بفعل زيادة أسبوعية كبيرة في مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

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