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الأربعاء، 06-09-2023 10:28 ص

فرصة للشراء.. انخفاض سعر الليرة الذهب محلياً دينارين

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الوكيل الإخباري - انخفض سعر بيع ليرة الذهب بانواعها الرشادي والانجليزي بمقدار دينارين  ، بالأردن اليوم الاربعاء  ، وفقاً لأمين سر  النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات  ، سليم ديب .اضافة اعلان


حيث بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 320 ديناراً ، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 280 دينارا .

واكد ديب لـ "الوكيل الإخباري" ان انخفاض سعر الاونصة الى ١٩٢٦ دولاراً عالميا ،  تسبب بانخفاض نسبي على اسعار الذهب محلياً امس الثلاثاء وبمقدار 30 قرشاً  .

واشار ديب ان الطلب على شراء  الذهب يشهد ركوداً منذ مطلع الشهر الحالي .

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