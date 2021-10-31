قطر ترفع أسعار الوقود للشهر المقبل

الوكيل الإخباري - أعلنت قطر اليوم، عن رفع أسعار الديزل والبنزين في أسواقها للشهر المقبل.

اضافة اعلان



ووفقا للتسعيرة الجديدة التي أعلنتها قطر للبترول في مراجعتها الدورية لأسعار المشتقات النفطية للشهر المقبل، فقد تم رفع أسعار الديزل والبنزين 95، في حين تم تثبيت سعر البنزين 91.



وحددت قطر للبترول سعر لتر الديزل بـ 2.05 ريال خلال الشهر المقبل، مقابل بـ 1.95 ريال للتر الواحد خلال الشهر الحالي، فيما حددت سعر البنزين 95 سوبر بـ2.10 ريال للتر الواحد للشهر المقبل، مقابل 2.05 ريال للشهر الحالي. وشهد سعر البنزين 91 ممتاز ثباتًا، عند ريالين للتر الواحد.

بترا