كم بلغ سعر الليرة الإنجليزي والرشادي محليا بعد التسعيرة الثانية؟

الوكيل الإخباري - بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات في الأردن، اليوم الثلاثاء، 327 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 287 دينارا، وفق نقابة أصحاب الحلي والمجوهرات.



وقالت النقابة لـ"الوكيل الإخباري"، إن سعر المعدن الأصفر وصل عالميا إلى 1984 دولارا للأونصة، وهو ما انعكس بالارتفاع محليا بالتسعيرة الثانية بنحو 40 قرشا للغرام.



وبيّنت أن الارتفاع جاء التوقعات بانخفاض نسبة التضخم عالميا وعدم رفع الفائدة التي ستنعكس لصالح الذهب والمعادن وستكون سلبية بالنسبة للدولار.

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وكان بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية بعد التسعيرة الثانية اليوم الثلاثاء، 40.5 دينار لجهة الشراء من المحلات، مقابل 38.8 لجهة البيع، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات بيع وصياغة الحلي والمجوهرات.