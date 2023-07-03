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الإثنين، 03-07-2023 08:45 ص

واشنطن تؤكد زيارة وزيرة الخزانة إلى الصين الخميس المقبل

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الوكيل الإخباري - تعتزم وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، زيارة الصين، من الخميس إلى الأحد حيث تجتمع مع مسؤولين صينيّين، بحسب ما أكدت وزارة الخزانة الأميركية.

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وبحسب صحيفة واشنطن بوست، تبحث وزيرة الخزانة خلال زيارتها بكين، مع أعضاء في الحكومة أهمّية "أن يدير البلدان علاقتهما بطريقة مسؤولة، بوصفهما الاقتصادين الرائدين في العالم".


وتعتزم يلين التشديد على ضرورة "التواصل مباشرة بشأن مجالات الاهتمام والعمل على مواجهة التحدّيات العالمية".


وقال مسؤول بوزارة الخزانة "لا نتوقّع أيّ اختراق مهمّ في العلاقات بين البلدين خلال هذه الرحلة"، مضيفا "مع ذلك، نأمل في إجراء مناقشات بنّاءة وإنشاء قنوات اتصال على المدى الطويل" مع الصين.


بترا

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