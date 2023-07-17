تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن

الوكيل الإخباري

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- بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات في الأردن، اليوم الاثنين، 320 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 280 دينارا، وفق نقابة أصحاب الحلي والمجوهرات.وقالت النقابة لـ"الوكيل الإخباري"، إن الإقبال على شراء الذهب محليا بدأ بالتحسن خلال الفترة الحالية بالتزامن مع حفلات الزواج والمناسبات التي تزداد في الصيف.وأضافت أن هناك تحسن على مستوى تصدير المشغولات الذهبية المصنعة في الأردن إلى الولايات المتحدة ودول الخليج العربي، لافتة إلى أن المنتجات الأردنية تحظى بسمعة طيبة وهي مطلوبة.وعبرت النقابة عن أملها بارتفاع الطلب على المصوغات الذهبية بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي" مع نهاية الأسبوع الحالي.وكان بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية بعد التسعيرة الثانية اليوم الاثنين، 39.8 دينار لجهة الشراء من المحلات، مقابل 38.1 لجهة البيع، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات بيع وصياغة الحلي والمجوهرات.