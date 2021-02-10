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الأربعاء، 10-02-2021 12:04 م

كوريا الجنوبية تسجل أكبر خسارة للوظائف منذ أكثر من عقدين

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الوكيل الاخباري - أظهرت بيانات اليوم الأربعاء أن كوريا الجنوبية سجلت أكبر خسارة للوظائف في شهر يناير الماضي منذ عام 1998، حيث استمر تفشي فيروس كورونا في ضرب سوق العمل.

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وبلغ عدد العاملين 25.8 مليون في الشهر الماضي، أي أقل بـ 982 ألفا من نفس الشهر من العام الماضي، وفقا للبيانات التي جمعها مكتب الإحصاء الكوري.


ويعتبر هذا أكبر انخفاض على أساس سنوي منذ ديسمبر 1998، عندما فقدت البلاد 1.28 مليون وظيفة في أعقاب الأزمة المالية الآسيوية 1997-1998.


وأبلغت البلاد عن فقدان الوظائف كل شهر منذ مارس، عندما فقدت الدولة حوالي 195000 وظيفة، وهذه أول خسارة للوظائف على أساس سنوي منذ عام 2009، وسط الجائحة.

 

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم



 




 

 


 

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