للأردنيين.. أسعار الذهب عند أدنى مستوى منذ عامين

الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات

أكد نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان أن سعر الذهب محليا هو الأدنى منذ أكثر عامين.

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وقال علان لـ "الوكيل الاخباري" إن سبب انخفاض اسعار الذهب يعود إلى ظهور البينات الأمريكية الخاصة بالتضخم مشيرا إلى أنها أعلى من المتوقع.

وأضاف أن السبب الاخر لانخفاض اسعار الذهب يعود الى ترقب رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم، متوقعا رفع أسعار الفائدة إلى 75 نقطة أساس



وأشار إلى أن العقود الأمريكية الآجلة للذهب تراجعت إلى 1687 دولار، وهي الأدنى منذ عامين.



وانخفضت أسعار الذهب اليوم الخميس في الأسواق المحلية، حيث بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية عند 34.60 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة.



