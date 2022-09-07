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الأربعاء، 07-09-2022 10:38 ص

أسعار الذهب عند أدنى مستوى منذ شهرين

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الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات

 

أكد نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان أن سعر الذهب محليا هو الأدنى منذ أكثر من شهرين.اضافة اعلان


وقال علان لـ "الوكيل الاخباري" إن سبب انخفاض اسعار الذهب يعود الى ترقب رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم، متوقعا  رفع أسعار الفائدة في شهر أيلول من 75- 1 نقطة أساس.

وأشار إلى أن العقود الأمريكية الآجلة للذهب تراجعت إلى 1697 دولار، وهي الأدنى منذ شهرين.

وتوقع علان أن ارتفاع الطلب على الذهب يقلل من خسائره،فكلما زاد الطلب قلت الخسائر.

وبين أن رفع أسعار الفائدة ينعكس على الدولار بحيث يسجل مكاسب واسعة النطاق.

واستقرت أسعار الذهب اليوم الاربعاء في الأسواق المحلية رغم انخفاضه عالميا، حيث بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية عند 34.90 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة.

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