الأحد 25-04-2021
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الأحد، 25-04-2021 03:47 ص

مؤسس بورصة العملات المشفرة بتركيا ينفذ أكبر عملية احتيال بتاريخ البلاد

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الوكيل الاخباري - تداولت وسائل إعلام تركية خبر مفاده أن فاروق فاتح أوزر مؤسس منصة العملات التركية المشفرة THODEX هرب إلى الخارج من مطار إسطنبول في 20 أبريل وبحوزته حوالي 2 مليار دولار.

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وذكرت صحيفة صباح التركية وفق ما ترجمته نيوترك بوست، أن مكتب المدعي العام في إسطنبول فتح تحقيق ضد أوزر بتهمة “الاحتيال المؤهل من خلال أنظمة المعلومات”وذلك عقب تقديم العديد من الالتماسات.


وكشفت أن المعلومات الأولية تفيد أن أوزر مؤسس شركة Thodex للصرافة المشفرة ذهب إلى تيرانا ، عاصمة ألبانيا ، من مطار إسطنبول في 20 أبريل.

 

المصدر - تركيا اليوم 

 




 

 


 

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