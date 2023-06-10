ماسك يعد مستخدمي تويتر بـ 5 ملايين دولار

الوكيل الإخباري - قال مالك تويتر، إيلون ماسك، اليوم السبت، إن المنصة ستبدأ قريباً عملية دفع لمنشئي المحتوى المعتمدين مقابل الإعلانات الواردة في منشوراتهم، مع أول دفعة تصل قيمتها إلى 5 ملايين دولار.

اضافة اعلان



وأضاف الملياردير الشهير، الذي اشترى تويتر في تشرين الأول الماضي في تغريدة اليوم "ملاحظة للجميع، يجب أن يكون ناشئ المحتوى قد تم التحقق منه وأن الإعلانات المعروضة ستكون فقط للمستخدمين الذين تم التحقق منهم".



ومنذ استحواذ الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا على تويتر، جاهدت المنصة للاحتفاظ بالمعلنين، الذين كانوا قلقين بشأن وضع إعلاناتهم بعد تسريح الشركة لآلاف الموظفين.



في آذار الماضي، قال ماسك إن المنصة تحقق حوالي 5 أو 6 سنتات بالساعة من اهتمام المستخدمين ويمكن أن يتم رفع ذلك إلى 15 سنتاً أو أكثر مع إعلانات أكثر صلة وفي الوقت المناسب.