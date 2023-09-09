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السبت، 09-09-2023 11:45 ص

ما هو التصنيف الائتماني السيادي للأردن وما أهميته للاقتصاد الأردني ؟

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الوكيل الإخباري- ياسر شطناوي - قال عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والباحث والأكاديمي الدكتور محمد الحدب، إن قرار تثبيت التصنيف الائتماني للأردن مهم للغاية وله أبعاد اقتصادية تنعكس على الاقتصاد الأردني ايجاباً.

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وبين الحدب لـ " الوكيل الإخباري" أن قرار وكالة "ستاندرد آند بورز" أمس، بتثبت التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل ليبقى عند مستوى "B+/Stable/B"، يساهم في تمكين الأردن من إصدار "سندات يورو" وبيعها لمستثمرين عالميين بعوائد مرتفعة .


وأضاف أن التصنيف الائتماني السيادي للأردن هو مؤشر على أن المملكة لديها القدرة على سداد ديونها، وهو دليل مهم على التزام المملكة بسداد الالتزامات.


ونوه الحدب إلى أن هذا التصنيف له اهمية في جذب الاستثمار، وإشارة واضحة على أن الأردن بلد جاذب للاستثمارات العالمية، وفيه بيئة استثمارية ممتازة.


وأعلنت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني عن تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل ليبقى عند مستوى "B+/Stable/B".


وعزت الوكالة تثبيت التصنيف إلى نجاح خطة الإصلاح المالي التي حافظت على الاستقرار المالي عبر خفض العجز والدين ورفع الإيرادات المحلية.

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