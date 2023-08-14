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الإثنين، 14-08-2023 02:57 م

الصين تخفف القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي

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الوكيل الإخباري - قال مساعد وزير التجارة الصيني تشين تشونجيانج إن الصين ستدرس تقليص القائمة السلبية للاستثمار الأجنبي بصورة معقولة.اضافة اعلان


وذكرت "بلومبيرج" أن الصين تعتزم تخفيف القيود على الاستثمار الاستراتيجي الأجنبي في الشركات المدرجة من خلال مراجعة القيود خلال النصف الثاني من العام.

وقال المسؤول بوزارة التجارة زهو بينج إن الصين أجرت مباحثات مع الشركات الأجنبية لتبادل الآراء بشأن قضايا تتضمن مكافحة التجسس.

وأضاف أنه لا يتعين أن تقلق الشركات الأجنبية طالما تعمل بصورة متوافقة مع القوانين والقواعد.

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