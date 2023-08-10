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الخميس، 10-08-2023 12:31 م

118 مليون دولار حجم الميزان التجاري بين الأردن وقطر

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الوكيل الإخباري - بلغ حجم الميزان التجاري بين الأردن وقطر خلال النصف الأول من العام الحالي، نحو 118.1 مليون دولار.

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وذكرت بيانات إحصائية أوردها موقع جهاز التخطيط والإحصاء القطري اليوم الخميس، أن تجارة الأردن وقطر خلال أول ستة أشهر من العام الحالي، سجلت نموا بنسبة 7.5% على أساس سنوي مقارنة بـ 109.8 مليون دولار، خلال الفترة نفسها من العام الماضي.


وبلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 58.5 مليون دولار، مقارنة بـ 54.9 مليون دولار، خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.


وأشارت الإحصائيات الى أن الأردن يصدر إلى قطر، العديد من السلع والمنتجات المتنوعة وخاصة الاستهلاكية منها، أبرزها المواد والمنتجات الغذائية الطازجة والمصنعة والخضار والفاكهة واللحوم والتمور بأنواعها والأجبان والألبان الطازجة والدواجن ومشتقاتها والحبوب والحلويات والكعك بأنواعه والأرز والعصائر والمكسرات والزيوت والسمنة والمخللات والأعشاب والعسل والطيور المجمدة والبيض والقهوة الأردنية.


وبالنسبة لصادرات قطر للسوق الأردني، فتشمل المواد الكيماوية المتنوعة، مثل زيوت السيارات وحمض السلوفنيك واللوترين وقوالب الألمنيوم، البارافين، البولي إيثلين، قضبان الحديد، الأسمدة الكيماوية بمختلف أنواعها واستخداماتها، وأكياس البلاستيك، وزيوت محركات السيارات، والسماد العضوي والمحاليل الطبية.


ويشهد الميزان التجاري بين الأردن وقطر تطورا كبيرا و بوتيرة متسارعة منذ عدة سنوات، مدعوما باستمرار ارتفاع مستوردات قطر من المواد والمنتجات الغذائية والاستهلاكية الأردنية التي سجلت قفزة كبيرة بشكل خاص خلال العامين الماضيين.


وتجاوز حجم الميزان التجاري بين البلدين خلال السنوات العشر الماضية (3.17 مليار دولار)، بحسب إحصاءات رسمية صادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء القطري.


كما بلغ حجم صادرات قطر للأردن خلال الأعوام الممتدة من 2012 حتى 2017 حوالي 5.35 مليار ريال مقابل 2.44 مليار للواردات، لتبلغ قيمة الفارق بين الصادرات والواردات، 2.91 مليار ريال تمثل فائضا تجاريا لصالح قطر.

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