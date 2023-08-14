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الإثنين، 14-08-2023 02:16 م

السفير الهندي: ارتفاع التجارة الثنائية مع الأردن 63%

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الوكيل الاخباري - أكد السفير الهندي في عمان، أنور حليم، أن مبادلات الأردن والهند التجارية حققت منذ نيسان 2022 وحتى نهاية شهر نيسان من العام الحالي أعلى مستوياتها لتصل إلى 4.425 مليار دولار، مسجلة نموا استثنائيا بنسبة 63% .اضافة اعلان


وقال السفير حليم إن الهند شريك ممتد للأردن في توريد المواد الغذائية والسلع الميكانيكية والكهربائية والمنتجات الهندسية والأحجار الكريمة والمجوهرات والمنتجات النفطية والجلود، بينما الأردن مورد كبير وموثوق للأسمدة والفوسفات وحمض الفوسفوريك وغيرها للهند التي تعد أكبر مستورد للفوسفات من الأردن.

وأشار إلى أن البلدين حددا هدفا تجاريا بقيمة 5 مليارات دولار للوصول إليه بحلول عام 2025، واتفقا على زيادة تنويع سلة التجارة.


وبين حليم أن حجم الاستثمارات الهندية في الفوسفات والمنسوجات في الأردن أكثر من 1.3 مليار دولار، مشيرا إلى أن شركة مناجم الفوسفات الأردنية (JPMC) والجمعية التعاونية المزارعين الهندية للأسمدة (IFFCO) أسستا مشروعا مشتركا بقيمة 860 مليون دولار لتصنيع حامض الفوسفوريك، حيث تم افتتاحه من قبل الملك عبدالله الثاني ورئيس الهند براناب موخيرجي خلال زيارة الرئيس الهندي للأردن في عام 2015.

ولفت إلى أن شركتي الفوسفات والبوتاس العربية وقعتا أخيرا مذكرات تفاهم واتفاقيات مع عدد من شركات ومصنعي الأسمدة الهندية بقيمة 2.5 مليار دولار، إذ توجد أكثر من 15 شركة ملابس مملوكة للهنود، باستثمارات تراكمية تبلغ حوالي 500 مليون دولار في المناطق الصناعية المؤهلة، ويجري تصدير جميع المنتجات النهائية إلى خارج الأردن التي تصل قيمتها إلى أكثر من مليار دولار من الملابس.

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