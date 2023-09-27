مجلس الشيوخ الأمريكي يطرح حلاً موقتاً لأزمة الموازنة

الوكيل الإخباري - وضع مجلس الشيوخ الأمريكي، مسودة مقترح للموازنة، لمدة قصيرة في اللحظات الأخيرة، فيما يمر الوقت أمام الكونغرس لتجنّب إغلاق جزئي للإدارات الحكومية، رغم أن احتمالات تمريره في مجلس النواب الأمريكي تبقى ضئيلة.

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وقبل أيام فقط من حلول مهلة 30 أيلول الحالي النهائية، أيّد زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر وزعيم الأقلية الجمهورية ميتش ماكونيل المسودة التي ستبقي المؤسسات الحكومية مفتوحة.



وقال ماكونيل إن: "إغلاق الحكومة من أجل نزاع على الموازنة لن يعزز الموقع السياسي لأي طرف".



وأضاف: "كل ما سيؤدي إليه هو تجميد تحقيق تقدّم مهم كما أنه يثير قلق ملايين الأميركيين".



ولم ترد أي مؤشرات فوراً على أن الجمهوريين في مجلس النواب المنقسمين فيما بينهم والذين يقفون وراء الخلاف المرتبط بالتمويل الحكومي، سيعتمدون المُقترح في حال أقره مجلس الشيوخ.

