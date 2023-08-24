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الخميس، 24-08-2023 11:56 ص

مجموعة بريكس تدعو السعودية ومصر إلى عضويتها العام المقبل

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الوكيل الإخباري - تستعد دول مجموعة بريكس لدعوة المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، والعديد من الدول الأخرى للانضمام إلى تكتلها العام المقبل في مسعى لتوسيع نفوذها العالمي.

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واتفق زعماء البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا على توسيع مجموعة "بريكس".

وتمت دعوة مصر للانضمام، إلى جانب دول أخرى في الشرق الأوسط، على الرغم من أن القائمة كانت لا تزال قيد المناقشة.


وقال الأعضاء إن مجموعة أكبر يمكن أن تساعد في مواجهة هيمنة مجموعة السبع على الشؤون العالمية.

وكان الدافع وراء التوسع إلى حد كبير هو الصين، لكنه حظي بدعم روسيا وجنوب أفريقيا، وكانت الهند تشعر بالقلق من أن مجموعة البريكس الأكبر قد تحول المجموعة إلى ناطق بلسان الصين، في حين كانت البرازيل قلقة بشأن تنفير الغرب.

وكانت أكثر من 20 دولة من الجنوب العالمي طلبت رسميا الإنضمام قبل القمة.

وستشكل مجموعة بريكس الموسعة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وإندونيسيا، 44% من الاقتصاد العالمي بحلول عام 2040، وهو ما يفوق حصة الناتج المحلي الإجمالي المتوقعة لمجموعة السبع البالغة 21% .

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