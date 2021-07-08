مدير الاستهلاكية المدنية لـ الوكيل : عروض تخفيضية الأسبوع القادم

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني -أكد مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية ، سلمان القضاة ، أنه سيتم تخفيض الأسعار على السلع الأساسية في المؤسسة ، الأسبوع القادم ، خاصة الزيوت النباتية والمعلبات.

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ولفت القضاة ، الخميس ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أنّه من ضمن خطط المؤسسة التخفيفية ، عدم رفع أسعار الأرز خلال الفترة الحالية ، لافتا أن هنالك فارقا واضحا بين أسعار الأرز في السوق المحلي وأسعاره في المؤسسة ، حيث أسعاره المخفّضة في "الاستهلاكية المدنية".

وبيّن ، أن ذلك يأتي تخفيفا على المواطنين ، تزامنا مع حلول عيد الأضحى المبارك.

وأشار القضاة إلى ان المؤسسة ستعمل على توفير مستلزمات العيد من السكاكر ، بجودة عالية ، بأسعار في متناول الجميع .

وأوضح أنه سيكون هنالك دوام في "يوم الوقفة" التي تسبق عيد الأضحى ، ليتمكّن المواطنين من شراء احتياجاتهم ، منوّها أن هنالك "عطلة العيد" لموظفي المؤسسة الاستهلاكية.