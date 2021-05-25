مصرف لبنان: حكومة الإصلاحات والاختصاصيين ضرورية لإنقاذ البلاد

الوكيل الإخباري - اعتبر حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، أن حكومة تكنوقراط "ضرورية لإنقاذ البلاد" إلى جانب ثقة المجتمع الدولي، للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة.

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جاء ذلك، في مقابلة لسلامة مع قناة "العربية-الحدث"، عرضت مساء الإثنين.

وقال سلامة، إن "المدخل لاستعادة أموال المودعين في المصارف، يكون بتشكيل حكومة تعيد الثقة الدولية (..) أموال المودعين ما زالت موجودة ولو تم تشكيل حكومة، لحصل المودع على أمواله بشكل أسرع".



ومنذ أكثر من عام، يعاني لبنان أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، ما أدى إلى انهيار مالي غير مسبوق في تاريخ هذا البلد العربي.

وعلى مدى أشهر، تتعثر عملية تشكيل حكومة تكنوقراط جديدة برئاسة سعد الحريري، لتحل محل حكومة تصريف الأعمال برئاسة حسان دياب.



ورأى سلامة، أن "النظام المصرفي لم ينهار كما أن المصارف لم تفلس، وأموال المودعين تصبح في خطر عندما تُفلس المصارف.. الهدف الأساسي اليوم هو الحفاظ على أموال المودعين وذلك عبر الحفاظ على المصارف".



وبلغت قيمة الأموال التي تم سحبها من المودعين منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، قرابة 3.5 مليارات دولار، منها ملياري دولار ظلت داخل السوق المحلية، وخرج المبلغ المتبقي خارج البلاد، بحسب سلامة.



ومع بداية الأزمة المالية أواخر 2019 جمدت المصارف اللبنانية وصول العملاء إلى ودائعهم ومنعتهم من تحويل الأموال إلى الخارج .

الأناضول