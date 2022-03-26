السبت 26-03-2022
الوكيل الاخباري

الأردن وعُمان يؤكدان استمرار العمل على توسعة التعاون

الضمان: مشروع أمر دفاع للنظر بآلية زيادة رواتب المتقاعدين

الأردن يبحث زيادة التعاون الاقتصادي مع قطر

اصابة مواطنة سقطت عن ظهر حصان

دورة تدريبية في الطفيلة حول الإدارة المنزلية

بريطانيا تفرض المزيد من العقوبات على الأفراد والشركات الروسية

الملكية لحماية الطبيعة تطفئ أضواء محمياتها احتفالا بساعة الأرض

الائتلاف الوطني يكرم أعضاءه الفائزين بانتخابات الادارة المحلية

الرئيس الأوكراني : العالم أصبح مهددا بنقص الغذاء بسبب الحرب الدائرة

بايدن يصف بوتين بالـ جزار

السبت، 26-03-2022 09:41 ص

مصرف لبنان يسمح للبنوك بشراء الدولار وفقاً للسعر المعتمد

image_750x_623e06c7c4e84


الوكيل الاخباري- أفاد بيان لمصرف لبنان المركزي، بأنه سيسمح لبنوك البلاد، ابتداء من 28 مارس، ببيع الليرة نقدا مقابل الدولار أو بالعكس وفقا لسعر منصة "صيرفة" بدون تحديد سقف للكمية المتداولة.اضافة اعلان


وأوضح البيان أن "سعر الدولار المعتمد والثابت لاستيراد البنزين حتى 29 مارس هو 22200 ليرة لبنانية".

وكان مسؤولون في لبنان، اقترحوا طريقة لسد فجوة كبيرة في النظام المالي قد تجعل المودعين يدفعون الفاتورة بدلا من البنوك أو الدولة.

وتسعى الخطة إلى إحياء النظام المصرفي من خلال جعل المودعين يغطون أكثر من نصف الفجوة البالغة 69 مليار دولار، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف حجم الاقتصاد اللبناني.

إقرأ ايضا
1200px-Business_Centre_of_Moscow_2

موسكو: العقوبات على روسيا قد تدمر الهيكل الاقتصادي العالمي

0L5A1485 - Copy

اقتصاديون: الأردن حاضنة متقدمة للابتكار المالي والتكنولوجي

1280x960

بنوك يابانية وبريطانية وأميركية تدرس قرضا بمليار دولار لمؤسسة البترول الكويتية

160308

ضمان القروض : 154.5 مليون دينار لضمان 2000 مشروع

160308

مؤسسة دولية: أسعار السلع ومعدلات التضخم في الأردن سترتفع

623ee99d4c59b7484640bc92

مجلة: العقوبات على بلد بحجم روسيا مؤلمة للعالم أجمع

أخبار متعلقة
62386f7c4c59b749e825f4fd

الدولار يسجل ارتفاعا كبيرا أمام الليرة اللبنانية

لبنان 3

لبنان.. مخاوف من أزمة سيولة وإغلاق محتمل للبنوك

62346c82c4f83

بنوك لبنان تنظم إضرابا لمدة يومين

11-133

الذهب يلمع مع تراجع الدولار وصعود عوائد السندات يحد من المكاسب

6232f7514236042882489dee

لبنان.. انخفاض ملحوظ بأسعار المشتقات النفطية كافة

ذهب٢

آخر تحديث لأسعار الذهب عالميا بعد خطوة المركزي الأميركي