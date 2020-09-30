الأربعاء 30-09-2020
الوكيل الاخباري

مطعوم الأنفلونزا في السوق المحلي الأسبوع القادم

نقيب الصيادلة يكشف للوكيل موعد وسعر مطعوم الأنفلونزا

وفاتان جديدتان بكورونا في المملكة

تحديث قائمة الدول التي يستقبل منها طيرانا منتظما

الحكومة تعلن اليوم قرارا بشأن دوام طلبة المدارس

أسعار الذهب الأربعاء 30/9/2020

وفيات الأربعاء 30/9/2020

تراجع تأثيــر الكتلة الحارة

وزارة المالية تغلق مبناها ومكاتب مديرية التقاعد أمام المراجعين

بيان صادر عن وزارة التعليم العالي




الأربعاء، 30-09-2020 11:13 ص

مصر تصبح أول بلد عربي يحصل على ديون خضراء من الأسواق العالمية

5f731ecb4c59b76eed513295


الوكيل الاخباري – قال وزير المال المصري، الدكتور محمد معيط، الثلاثاء، إن بلاده طرحت سندات خضراء في الأسواق العالمية لأول مرة بقيمة 500 مليون دولار دفعة واحدة.

وأضاف معيط في تصريحات لصحيفة "المصري اليوم"، أن الطرح تم لأجل 5 سنوات، وأنه يتابع مع المستثمرين في الخارج عملية البيع والإقبال، ولكنه لم يذكر سعر العائد.

اضافة اعلان

يأتي ذلك بعدما قالت "رويترز" إن وثيقة أظهرت بيع مصر سندات خضراء لأجل خمس سنوات بقيمة 750 مليون دولار، الثلاثاء، في أول إصدار من نوعه لمثل هذه السندات من إحدى حكومات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبحسب الوكالة، تقدم الصفقة عائدا يبلغ 5.25 في المئة للمستثمرين. وقال مصدر مطلع على العملية إن الهدف منها هو تنويع قاعدة المستثمرين ونشر الوعي بالتقدم الذي تحرزه مصر على صعيد الاستدامة.

وأضاف:

العرض التوضيحي للمستثمرين حضره عديدون يتواصلون مع مصر للمرة الأولى، تلقينا مكالمات من محللي الاستدامة ومستثمريها العالميين.


تُستخدم حصيلة الديون عبر هذا النوع من السندات، لتمويل مشاريع خضراء أو إعادة تمويلها في قطاعات مثل النقل والطاقة المتجددة وكفاءة استهلاك الطاقة.

وتضمن العرض الترويجي التزامات مصر تجاه استراتيجية مستدامة مثل ترشيد استهلاك المياه وحماية السواحل والاستثمار في الطاقة المتجددة. وأشرف على تنظيم الطرح مصارف "كريدي أجريكول" و"سيتي" و"إتش إس بي سي" و"دويتشه بنك".

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

إقرأ ايضا
jpmorgan-jamie-dimon-shareholders-letter

أمريكا تفرض غرامة قياسية على أكبر بنوكها لتلاعبه بأسواق المال

ب

بورصة عمان تفتتح تعاملاتها على انخفاض

Maduro-donacion-colombia-covid19-800x545

مادورو: فنزويلا تستخدم العملة الرقمية في التبادل التجاري

oil-price-war

النفط يسجل أول خسارة شهرية له خلال أيلول الحالي

ذهب

أسعار الذهب الأربعاء 30/9/2020

نفط

النفط الأميركي يهبط 5%

أخبار متعلقة
Central-Bank-Egypt

مصر... البنك المركزي يطرح سندات خزانة بـ8 مليار جنيه لسد عجز الموازنة

5f7045de42360445100eea39

سيمر عبر الأردن .. الإعلان عن مشروع خط بري يربط بين العراق ومصر

GettyImages-1189253717

أمازون تتفاوض لشراء مخازن في مصر

3186454

الأسواق المالية في سباق مع الزمن

تا

مصر.. انخفاض معدلات التضخم

Egypt

محافظ البنك المركزي المصري : البلاد كانت على وشك الإفلاس