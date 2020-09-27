سيمر عبر الأردن .. الإعلان عن مشروع خط بري يربط بين العراق ومصر

الوكيل الاخباري – كشفت الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود التابعة لوزارة النقل العراقية، عن نيتها تدشين خط بري جديد يربط بين العراق ومصر.

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وأوضحت الشركة، وفق ما نقلته صحيفة "الصباح" العراقية، أن هذا الخط البري سيمر عبر الأردن.

وأشارت إلى أن الشركة استعادت قدرتها على أن تكون شركة تحقق أرباح منذ عام 2018.



ونقلت الصحيفة عن مدير عام الشركة، كريم كاظم حسين، قوله: "الشركة منذ عام 2018 بدأت تتحول إلى رابحة وحتى أول شهرين من عام 2020، حتى تم فرض حظر التجوال للوقاية من جائحة كورونا، مما تسبب بوقف العمل بشكل كامل وتراجعت إيراداتها خلال تلك الفترة”.



ولكن عاد وقال: "الإيرادات عاودت الصعود تدريجيا، بعد عودة الحركة والعمل في الشهر الثامن من هذا العام".



وأعرب حسين عن أمله بعودة الخطوط البرية للعمل، بعد رفع حظر الجائحة لبعض الدول مثل إيران وسوريا والأردن وفتح منفذ عرعر الحدودي مع السعودية، ليتم نقل الحجاج إلى مكة المكرمة.



وكشف المسؤول العراقي عن وجود “تفاهمات أولية لفتح خط جديد الى مصر يكون مساره العراق -الأردن- مصر".



وأكد حسين، عودة خطوط النقل في أغلب مناطق بغداد وبالتحديد في "الكاظمية – البياع- باب المعظم- بغداد الجديدة – مدينة بسماية، وأيضا في المحافظات "ميسان- الموصل – البصرة – كربلاء".







المصدر : سبوتنك



