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الأربعاء، 01-06-2022 12:02 م

مصر تصدر تغييرات مفاجئة في سعر الدولار الجمركي

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الوكيل الاخباري- قررت وزارة المالية زيادة سعر الدولار الجمركي إلى 18جنيها و64 قرشا في تعاملات اليوم الأربعاء 1 يونيو 2022.

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وارتفع سعر الدولار الجمركي من 17 جنيها للتعامل خلال مايو إلى 18.64 جنيها في تعاملات اليوم الأربعاء، وفق تعليمات مرسلة من وزارة المالية إلى مصلحة الجمارك.

وفي مطلع مايو الماضي، قررت وزارة المالية المصرية رفع سعر الدولار الجمركي إلى 17 جنيها، كسعر صرف يتم التعامل به مع عمليات استيراد السلع من الخارج، بدءا من 1 في الشهر وحتى نهاية مايو.

وكان سعر الدولار الجمركي محددا بـ16 جنيها، منذ عاودت مصر تحديد سعره في 22 مارس الماضي.

وكانت الحكومة قد توقفت منذ عدة سنوات، في عهد وزير المالية الحالي محمد معيط، عن تحديد أسعار جمركية للدولار وباقي العملات، وتركت الأمر مرتبطا بسعر الصرف في البنوك والعرض والطلب.

ومن شأن زيادة سعر الدولار الجمركي أن ترفع أسعار السلع المستوردة من الخارج نظرا لأنه يتم التعامل بالدولار في الاستيراد.

 

روسيا اليوم

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