مصر .. قناة السويس تخفض رسوم عبور سفن الركاب والسياحة واليخوت

الوكيل الإخباري - كشف عضو مجلس الإدارة، مدير إدارة التحركات بهيئة قناة السويس المصرية، عصام مصطفي ضبش، تفاصيل قرار منح مجموعة من السفن تخفيضا لرسوم العبور يصل إلى 50%، وذلك اعتبارا من ديسمبر الجاري.

اضافة اعلان



وقال عضو مجلس إدارة هيئة قناة السويس في تصريحات صحفية إنه في إطار تشجيع السياحة البحرية بالموانئ المصرية قررت هيئة قناة السويس، منح سفن الركاب والسفن السياحية المحملة بالركاب فقط، واليخوت ذات حمولة كلية لقناة السويس 300 طن فأكثر، والتي تقوم بزيارة الموانئ المصرية على البحرين الأبيض المتوسط والأحمر تخفيضا وفقا لاستيفاء عدة شروط.



وأشار إلى منحها تخفيضا قدره 50% من رسوم العبور العادية في كل من رحلتي الذهاب والعودة، على ألا تقل مدة توقفها في الموانئ المصرية عن 72 ساعة.



وأوضح أنه في حال انخفاض عدد الساعات التي قضتها السفينة في الموانئ المصرية على البحر الأحمر عن نصف إجمالي عدد الساعات التي قضتها السفينة بالموانئ المصرية، وبحد أدنى 12 ساعة، يتم احتساب نسبة التخفيض على أساس ضعف عدد الساعات التي قضتها السفينة في الموانئ المصرية على البحر الأحمر.



المصدر : روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



