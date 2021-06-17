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الخميس، 17-06-2021 02:48 م

مصر: كراكة ضخمة تنضم إلى أسطول قناة السويس

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الخارجية المصرية، توقيع عقود تسليم الكراكة "المشير حسين طنطاوي" التي ستنضم لأسطول قناة السويس قريبا.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية أن سفير مصر لدى هولندا شارك في مراسم التوقيع على عقود تسليم الكراكة "المشير حسين طنطاوي" المبرمة بين وفد هيئة قناة السويس وشركة IHC الملكية وذلك بمقر الشركة بمدينة روتردام.

وفي إطار هذه المناسبة، قام رئيس مجلس إدارة الشركة الهولندية بإهداء متحف هيئة قناة السويس مجسما للكراكة لإضافته لمقتنيات المتحف.

وتجدر الاشارة إلى أن كراكة "المشير حسين طنطاوي" التي ستنضم إلى أسطول هيئة قناة السويس خلال الأسابيع المقبلة، تعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وبما يؤدي إلى المساهمة في تنفيذ مشاريع التطوير المستمرة بالمجرى الملاحي للقناة، بالإضافة إلى تنفيذ المشروعات القومية الأخرى ذات الصلة.

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المصدر: روسيا اليوم


 




 

 


 

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