مع أول العام.. تراجع أسعار الوقود في الإمارات

الوكيل الإخباري - شهدت أسعار الوقود بكل مشتقاتها في الإمارات انخفاضات ملحوظة مع مطلع العام الجديد 2023، حيث تراجعت أسعار البنزين والديزل لشهر يناير 2023 بحوالي 1.85 درهم في البنزين و1.47 درهم تخفيضاً لكل لتر في الديزل مقارنة بأسعار شهر يوليو الماضي والذي شهد أكبر زيادة في الأسعار خلال عام 2022.

اضافة اعلان



وتم خفض سعر لتر البنزين السوبر "98" بمقدار 1.85 درهم من 4.63 درهم في يوليو الماضي إلى 2.78 درهم في يناير 2023 وبنسبة نزول بلغت نحو 40%، كما نزل لتر البنزين خصوصي "95" بمقدار 1.85 درهم من 4.52 درهم في يوليو الماضي إلى 2.67 درهم في يناير وبنسبة نزول بلغت نحو 41%.



وهبط سعر لتر بنزين "إي بلس" (91) بمقدار 1.49 درهم من 4.44 درهم في يوليو الماضي إلى 2.59 درهم في يناير، وبنسبة نزول بلغت 33.6 %.



كما تراجع سعر لتر الديزل بمقدار 1.47 درهم لكل لتر من 4.76 درهم في يوليو الماضي إلى 3.29 درهم في يناير 2023 وبنسبة نزول بلغت نحو 31%. ( العربية نت )

