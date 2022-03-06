مقترح لتحويل الأردن إلى منطقة اقتصادية خاصة موحدة

الوكيل الإخباري - كشف رئيس غرفة تجارة عمّان خليل الحاج توفيق أنه من ضمن الاقتراحات التي تم وضعها خلال ورشة العمل الاقتصادية الوطنية، وحظيت بالإجماع، هي تحويل الأردن إلى منطقة اقتصادية خاصة موحدة، يتم من خلالها استغلال موقع الأردن الاستراتيجي لجذب الاستثمار.

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وبين الحاج توفيق في تصريحات "لإذاعة جيش اف ام" أن المقترح جاء بحيث يتم إعطاء حوافز للمستثمرين في المناطق الأقل حظا وفي الأطراف، بينما يتم توحيد الجمارك في كل المملكة، كما تم مناقشة ملف فرص العمل الذي يعتبر التحدي الأكبر وهو ما يتطلب إلى استثمارات ذات قيمة مضافة.



وأكد أن جلالة الملك عبد الله الثاني شدد خلال متابعته أعمال الجولة الثانية على ضرورة إعطاء الحكومة مطالب سريعة لتسريع عجلة الاقتصاد وعدم الاكتفاء بوضع خطة شاملة طويلة الأمد.



وقال الحاج توفيق، إن جلالة الملك طالب بضرورة تحديد إجراءات سريعة على الحكومة تنفيذها لتسريع النمو الاقتصادي.



وأضاف أن ورشة العمل تتكون من لجان تضم اخصائيين في القطاعات الاقتصادية المختلفة مهمتهم وضع رؤية شاملة للمستقبل اقتصاديا، وخارطة طريق مُحكمة مكونة من 3 أهداف: تحسين مستوى حياة المواطن للأفضل، وتحسين الطبقة الوسط، ومضاعفة فرص العمل.