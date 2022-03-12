السبت 12-03-2022
الوكيل الاخباري

الكهرباء الوطنية: نتوقع تسجيل حمل كهربائي يصل الى 3500 ميغاواط

الأمانة : جميع الطرق في عمّان سالكة

1277 أردنيا غادروا أوكرانيا لدول مجاورة و452 منهم وصلوا الأردن

الجيش الروسي يتقدم صوب كييف.. ويعلن خسائر أوكرانيا

راصد جوي يتوقع تساقطاً للثلوج وأجواء شديدة البرودة الثلاثاء القادم

قرار هام من التعليم العالي حول الرسائل الجامعية ومشاريع التخرّج

وفيات السبت 12-3-2022

السفيرة قعوار تثمن الدعم المقر للأردن في موازنة أميركا 2022

المؤسسة الاستهلاكية المدنية تحدد كميات السلع المباعة للمواطنين

مقترح بربط التعرفة الكهربائية بالأوقات والعطل - تفاصيل

السبت، 12-03-2022 11:26 ص

مكتب الإحصاءات: الاقتصاد البريطاني سجل انتعاشا قويا في يناير

image


الوكيل الاخباري- أفادت بيانات بأن الاقتصاد البريطاني سجل في يناير كانون الثاني انتعاشا فاق التوقعات بكثير من التراجع الذي تسبب فيه فيروس كورونا في أواخر 2021، وهو ما من شأنه زيادة دوافع صانعي السياسات في بنك إنجلترا المركزي لرفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وقال المكتب الوطني للإحصاءات إن الناتج المحلي الإجمالي نما 0.8%، على أساس شهري في يناير/كانون الثاني بعد انخفاض 0.2%، في ديسمبر/كانون الأول.

وكان هذا أكثر مما توقعه أي خبير اقتصادي في استطلاع رأي أجرته رويترز توقع نموا 0.2%.

وقال المكتب إن جميع القطاعات الرئيسية للاقتصاد البريطاني نمت بأكثر من المتوقع، فيما كان قطاعا مبيعات الجملة ومبيعات التجزئة من المحفزات الرئيسية لقطاع الخدمات الضخم.

اضافة اعلان

 

العربية

إقرأ ايضا
622c7f4f423604236b368384

وزارة الزراعة المصرية: 10 ملايين طن إنتاج البلاد المتوقع من القمح العام الحالي

622c75f942360423b64cbb58

ليبيا يمكنها تعويض السوق بكميات تعادل النفط الروسي بعد 5-7 سنوات

1-109

روسيا تحذّر الاتحاد الأوروبي من ارتفاع أسعار الطاقة

622c6ba842360405635cc697

مواقع التواصل تمارس التطهير الرقمي تجاه كل ما هو روسي

622c6e31423604558c3dd488

وزارة المالية المصرية تكشف عن وضع مخزون القمح لنهاية العام

622c6b2f4c59b778263ff245

رئيس وزراء اليونان يخفض أسعار الغاز الأوروبية إلى النصف