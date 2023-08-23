من هم أكثر مليارديرات العالم احتفاظاً بــ الكاش ؟ - أسماء

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بيل غيتس



لاري إليسون



جيف بيزوس



برنارد أرنو



غوغل



إيلون ماسك



رغم تصدر الملياردير الأميركي إيلون ماسك قائمة الأشخاص الأكثر ثراء على كوكب الأرض، إلا أنه واستنادا لما يمتلكه الأثرياء من سيولة نقدية فإن القائمة ستختلف كليا.ويعتبر الشريك المؤسس لـ "مايكروسوفت" بعيداً في المنافسة منذ فترة طويلة على لقب أغنى شخص في العالم، إلا أنه لم يخرج مطلقاً من دائرة أغنى 6 أشخاص في العالم منذ دخولها، وقتها لم يكن أحد في العالم ثروته تتجاوز 100 مليار دولار.ومن المعروف أن المنهجيات المتبعة في تحديد قيمة ثروات المليارديرات تعتمد تحديد قيمة كل أصل مملوك، سواء كان هذا الأصل مدرجاً في أحد البورصات أو شركة مغلقة خاصة، يتم تقييمها بطرق مختلفة.وبالتالي فإن قيمة الثروة لا تشير بالضرورة إلى حجم السيولة النقدية المتوفرة في يد أصحابها، وفيما يمكن قياس الثروة نظرياً بعدد من الأصول أو قدرة على الاستحواذ على أصول باهظة إلا أنه عملياً يصبح قرار محفوفاً بالمخاطرة وقد يختفي جزء كبير من الثروة في تسييل تلك الأصول.ووفقاً لمؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات، فإن بيل غيتس لا يزال يحتفظ بلقب أغنى شخص في العالم، حين الحديث عن النقدية، إذ تمثل نحو نصف ثروته البالغة 126 مليار دولار تقريباً، وتحديداً 61.3 مليار دولار.غالبية ثروة غيتس مستمدة من شركته التي أسسها "Cascade Investment"، وهي شركة قابضة تم إنشاؤها باستخدام عائدات مبيعات أسهم "مايكروسوفت" وأرباحها.وبناءً على تحليل بيانات "بلومبرغ"، تلقى غيتس أكثر من 56 مليار دولار من الأسهم والأرباح من "مايكروسوفت" وشركات أخرى، بما في ذلك 3.3 مليار دولار من "مايكروسوفت" في عام 2004، والتي تبرع بها لمؤسسته الخيرية.ويمتلك نحو 1.4% من شركة "مايكروسوفت"، أكبر شركة لتصنيع البرمجيات في العالم.بينما يعد الشريك المؤسس، والرئيس التنفيذي لشركة "أوراكل" ثاني أغنى المليارديرات، احتفاظاً بـ "الكاش"، حيث يمتلك نقدية تقدّر بنحو 20.6 مليار دولار، وفقاً لمؤشر "بلومبرغ للمليارديرات".اشترى الشريك المؤسس لـ "أمازون"، جيف بيزوس، مؤخراً يختاً شراعياً عملاقاً تقدّر قيمته بـ 500 مليون دولار، فيما يحتفظ بنقدية تصل إلى 13.3 مليار دولار.بينما يمتلك ثاني أغنى شخص في العالم، برنارد أرنو، نقدية بقيمة 12.7 مليار دولار، من إجمالي ثروته البالغة 184 مليار دولار.فيما يمتلك الشريكين المؤسسين لـ "غوغل"، كعكة كبيرة من النقدية، إذ تبلغ قيمة النقدية من ثروة كلاً من سيرجي برين، ولاري بيج، 15.7، و15.6 مليار دولار على التوالي.أما بالنسبة لأغنى شخص في العالم، إيلون ماسك، فإن النقدية ليست ضمن معاييره للثروة، على الرغم من حجمها البالغ 216 مليار دولار.