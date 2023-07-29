السبت 29-07-2023
الوكيل الاخباري

نمو الصادرات الأردنية إلى منطقة التجارة العربية 16.6%

فاينانشيال تايمز" تكشف كيف حصلت كييف على قذائف صاروخية منتجة في كوريا الشمالية

تنويه هام للطلبة بعد اعلان نتائج التوجيهي

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية 500 نقطة

نقابة الصيادلة تمنع صرف وتوصيل أي دواء دون موافقتها

الحزن يخيم على مواقع التواصل بوفاة الشاب احمد خشان

رغم الانقلاب.. الأمم المتحدة تواصل تقديم مساعدات للنيجر

بعد حوادث حرق المصحف.. السويد تتجه لاتخاذ أول قرار

وفيات السبت 29-7-2023

تحطم مروحية عسكرية أسترالية وفقدان 4 أشخاص

 
السبت، 29-07-2023 09:21 ص

نمو الصادرات الأردنية إلى منطقة التجارة العربية 16.6%

63d4b8f3813b8


الوكيل الاخباري - حققت الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى نمواً خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، بنسبة 16.6 بالمئة، أي ما مقداره 1.147 مليار دينار، مقارنة بحوالي 983 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.

اضافة اعلان


وأشارت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، إلى انخفاض قيمة مستوردات المملكة من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام بنسبة 13.8 بالمئة، لتصل إلى 1.916 مليار دينار، مقابل 2.222 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي.


وبحسب البيانات، انخفض عجز الميزان التجاري للمملكة مع ودول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حتى نهاية شهر أيار الماضي من العام الحالي، ليصل إلى حوالي 769 مليون دينار، مقارنة مع نحو 1.239 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.


وفقا للمعطيات الإحصائية، بلغ حجم التبادل التجاري بين الأردن ودول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حتى نهاية شهر أيار الماضي من العام الحالي نحو 3.063 مليار دينار، مقارنة مع 3.205 مليار دينار للفترة المماثلة من العام الماضي.


وتصدرت المملكة العربية السعودية سلم الصادرات الأردنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، لتصل إلى نحو 344 مليون دينار، تلتها العراق بحوالي 203 ملايين، والإمارات العربية بنحو 150 مليونا، وثم فلسطين بنحو 98 مليون دينار.


كما تصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول التي تستورد منها الأردن، حيث بلغت قيمة مستوردات المملكة من السعودية ما يقارب 1.085 مليار دينار، تلتها الإمارات العربية بحوالي 358 مليون دينار.


وتتضمن صادرات المملكة إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، الأسمدة، والأدوية، الفواكه والخضار الطازجة والمبردة، والأملاح ومستحضرات العناية بالبشرة، والدهانات، والمحضرات الغذائية، والشوكولاتة، والأثاث والأقمشة، إضافة إلى المنسوجات والمبيدات الحشرية.

إقرأ ايضا
LYNXMPEJ6R017_L

النفط يرتفع للأسبوع الخامس على التوالي

١١

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية 500 نقطة

دولار

الين يرتفع والدولار يحتفظ بمكاسبه واستقرار سعر اليورو

ذهب

تعرف على أسعار الذهب اليوم الجمعة عالمياً

نفط

النفط يتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي

64c2ce7e7ded2

صندوق النقد: الأردن نجح في التصدي لتحديات الاقتصاد العالمية

أخبار متعلقة
d28ac5789300cb30e0c1e72f242b23eb

ارتفاع الصادرات الوطنية 6.8% والمستوردات 1.2%

5555555555

607 ملايين دينار قيمة الصادرات الوطنية إلى أميركا

267900_13_1651080305

2.8 % نمو الاقتصاد الأردني في الربع الأول من 2023

1688396603979

مؤشر البورصة ينهي تعاملاته على انخفاض

72023221133109675030

بيان من البنك المركزي بشأن البنوك العاملة بالأردن

0L5A1502 - Copy

776 مليون يورو استثمرها البنك الأوروبي للإعمار والتنمية في الأردن خلال 6 أعوام