الثلاثاء 04-07-2023
الوكيل الاخباري

مندوبا عن الملك... العيسوي يقدم واجب العزاء لعشيرة العايد - الدعجة

607 ملايين دينار قيمة الصادرات الوطنية إلى أميركا

الاقتصاد الرقمي تدعو إلى تفعيل الهوية الرقمية من خلال محطات سند

رويترز: بدء الانسحاب الأسرائيلي من مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة

وزير التربية: نتائج التوجيهي منتصف آب المقبل

الملك يهنئ بعيد استقلال الجزائر

تعيينات جديدة في التربية والتعليم - اسماء

اشتية: من يحق له الدفاع عن النفس هو الفلسطيني

11 شهيدا جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على مخيم جنين

الإمساك بأفعى فلسطين داخل إحدى الجامعات في الأردن - صور

 
الثلاثاء، 04-07-2023 10:43 م

607 ملايين دينار قيمة الصادرات الوطنية إلى أميركا

5555555555


الوكيل الإخباري - احتلت الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة الأميركية في الثلث الأول من العام الحالي، والبالغة 607 ملايين دينار، المرتبة الأولى من إجمالي قيمة الصادرات الأردنية.

اضافة اعلان


وبحسب بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، حقق الميزان التجاري للمملكة مع الولايات المتحدة الأميركية في الثلث الأول من العام الحالي فائضا مقداره 186 مليون دينار، فيما وصل حجم التبادل التجاري بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية حتى نهاية شهر نيسان (أبريل) الماضي من العام الحالي، إلى 1.028 مليار دينار.

ووفقا للمعطيات الإحصائية، نمت قيمة الصادرات الوطنية إلى السوق الأميركي في الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 0.3 بالمائة، لتبلغ نحو 607 ملايين دينار، مقارنة مع 605 ملايين دينار للفترة نفسها من العام الماضي.


كما ارتفعت قيمة مستوردات المملكة من الولايات المتحدة الأميركية في الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 18.2 بالمائة، لتصل إلى حوالي 421 مليون دينار، مقابل حوالي 357 مليونا للفترة نفسها من العام الماضي.



إقرأ ايضا
2023-07-04_15-56-02_887987

مصر.. حفر 35 بئرا استكشافية جديدة للغاز الطبيعي خلال عامين

92ed7874-693d-480a-a736-65787a30ddde

وزارة الخارجية: روسيا لا تجد سببا يدفعها لتجديد اتفاق الحبوب

444

النفط يرتفع 2% مع تقييم السوق لتأثير خفض الإنتاج

5555

الأسهم الأوروبية تستقر مع استمرار الضبابية بشأن الفائدة

1

عقل: كل 100 دينار تصرف على سيارة البنزين يقابلها 29 دينار تصرف على سيارة الكهرباء

267900_13_1651080305

2.8 % نمو الاقتصاد الأردني في الربع الأول من 2023

أخبار متعلقة
267900_13_1651080305

2.8 % نمو الاقتصاد الأردني في الربع الأول من 2023

6202322175324155003739

نمو صادرات المجوهرات والمنتجات الكيماوية والأسمدة في الأردن