607 ملايين دينار قيمة الصادرات الوطنية إلى أميركا

الوكيل الإخباري - احتلت الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة الأميركية في الثلث الأول من العام الحالي، والبالغة 607 ملايين دينار، المرتبة الأولى من إجمالي قيمة الصادرات الأردنية.

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وبحسب بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، حقق الميزان التجاري للمملكة مع الولايات المتحدة الأميركية في الثلث الأول من العام الحالي فائضا مقداره 186 مليون دينار، فيما وصل حجم التبادل التجاري بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية حتى نهاية شهر نيسان (أبريل) الماضي من العام الحالي، إلى 1.028 مليار دينار.



ووفقا للمعطيات الإحصائية، نمت قيمة الصادرات الوطنية إلى السوق الأميركي في الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 0.3 بالمائة، لتبلغ نحو 607 ملايين دينار، مقارنة مع 605 ملايين دينار للفترة نفسها من العام الماضي.



كما ارتفعت قيمة مستوردات المملكة من الولايات المتحدة الأميركية في الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 18.2 بالمائة، لتصل إلى حوالي 421 مليون دينار، مقابل حوالي 357 مليونا للفترة نفسها من العام الماضي.





