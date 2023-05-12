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الجمعة، 12-05-2023 03:42 م

نمو في الاقتصاد البريطاني

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الوكيل الاخباري - سجل الاقتصاد البريطاني نموا بمعدل طفيف خلال الربع الأول من العام الجاري، وفق ما أعلن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني اليوم الجمعة.اضافة اعلان


وقال المكتب الحكومي، إن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني ارتفع بنسبة 1ر0 بالمئة خلال الفترة من كانون الثاني حتى آذار الماضي.

وقال رئيس قسم الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاء الحكومي، دارين مورجان أنه "رغم انكماش الاقتصاد في آذار، سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا محدودا خلال الربع الأول من العام الجاري ككل". وأضاف أن التراجع في آذار الماضي يعود إلى الانخفاضات واسعة النطاق في قطاع الخدمات.

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