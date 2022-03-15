هل تحرر أفريقيا قارة أوروبا من تبعيتها للغاز الروسي؟

الوكيل الاخباري- رأت مجلة ”جون أفريك“، الفرنسية أن الغزو الروسي لأوكرانيا يسلط الضوء على الاعتماد الكبير لدول الاتحاد الأوروبي على روسيا في مجال الطاقة، مشيرة إلى إمكانية أن تحوّل أوروبا وجهتها نحو غاز القارة السمراء، التي قد تخرج المستفيد الأبرز في الحرب الحالية، وذلك في ضوء قدرتها على أن توفر الطاقة لأوروبا وتسمح لها بالتحرر من التبعية لموسكو.



وكشف تقرير نشرته ”جون أفريك“ أنه على الرغم من أن التحذيرات صدرت قبل عدة أسابيع، إلا أن الغزو الروسي لأوكرانيا كان وقعه مفاجئًا بالنسبة إلى العالم بأسره وأوروبا على وجه الخصوص، كما أثار مسألة اعتماد أوروبا الكبير على روسيا في إمدادات الغاز الطبيعي، في وقت كان الجميع يعتقد أن هذه الأزمة تسلط الضوء في المقام الأول على القضايا الجيوسياسية والعسكرية الحساسة وعلى دخول أوكرانيا المحتمل إلى الاتحاد الأوروبي أو حلف شمال الأطلسي (الناتو).

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