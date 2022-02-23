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الأربعاء، 23-02-2022 12:08 م

صندوق النقد يبدأ مهمة تمويل أوكرانيا بـ 700 مليون دولار

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الوكيل الإخباري -أعلن صندوق النقد الدولي أنه سيبدأ مهمة افتراضية إلى أوكرانيا، والتي إذا نجحت، ستمهد للبلاد طريق الحصول على مزيد من المساعدات، لدعم اقتصادها بعد تصاعد المواجهة مع روسيا.

قال البنك ومقره واشنطن في بيان، إن مسؤولي صندوق النقد الدولي سيبدأون مراجعة عبر الإنترنت لبرنامجهم مع الدولة الواقعة في شرق أوروبا اليوم الأربعاء، حيث تتوقع الحكومة في كييف تلقي 700 مليون دولار من المدفوعات بعد انتهاء المهمة.

ازداد اعتماد أوكرانيا على الأموال الأجنبية منذ أن بدأت روسيا المجاورة في حشد القوات على حدود البلاد في نوفمبر.

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