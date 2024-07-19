هيئة الأوراق المالية تؤكد سلامة خدماتها

الوكيل الإخباري - أكدت هيئة الأوراق المالية، أن جميع أجهزة الخوادم والأنظمة الإلكترونية لديها تعمل بشكل سليم ولا يوجد أي مشاكل قد تؤثر على سلامة وطبيعة الخدمات التي تقدمها.

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وأضافت أن الهيئة لا تستخدم نظام الحماية الأمني من شركة crowdstrike.

وتتابع الهيئة مع مؤسسات سوق رأس المال لضمان عدم حدوث أي مشاكل من شأنها أن تؤثر على سير جلسة التداول ونشاط السوق.



وتشير الأخبار المتداولة إلى وجود خلل تقني لأحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال خدمات الأمن السيبراني، تسبب في إيقاف الخدمات المقدمة في العديد من المطارات والشركات.