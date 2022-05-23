وزارة الطاقة: ارتفاع سعر البنزين عالمياً

الوكيل الإخباري - قالت وزارة الطاقة، اليوم الإثنين، ان بنزين أوكتان 90 سجل في الأسبوع الثالث سعرا بلغ 1242.6 دولارا للطن مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الثاني والذي بلغ 1149.2 دولارا وبنسبة ارتفاع بلغت 8.1%، وفق النشرة الأسبوعية الصادرة عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

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وأضافت الوزارة في نشرتها الاسبوعية، أنه سجل سعر بنزين أوكتان 95 سعرا بلغ 1297.5 دولارا للطن مقابل 1188.4 دولارا المسجل في الأسبوع الثاني وبنسبة ارتفاع بلغت 9.2%.



وانخفض سعر الديزل من 1086.8 دولارا للطن إلى 1062 دولارا وبنسبة انخفاض بلغت 2.3%، كما انخفض سعر الكاز من 1199.6 دولارا للطن إلى 1137 دولارا ونسبة انخفاض بلغت 5.2%.



وارتفع سعر زيت الوقود من 610.4 دولار للطن إلى 619.2 دولارا للطن وبنسبة ارتفاع بلغت 1.4%.



بالمقابل انخفض سعر الغاز البترولي المسال في شهر أيار/مايو إلى 857.5 دولارا للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر نيسان/أبريل الماضي والذي بلغ 953.6 دولارا وبنسبة انخفاض بلغت 10.1%.



وسجل سعر خام برنت في الأسبوع الثالث من الشهر الحالي سعرا بلغ 113.2 دولارا للبرميل، مقابل 107.6 دولار المسجل في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي.





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