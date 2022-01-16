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الأحد، 16-01-2022 01:50 م

وزارة الطاقة اللبنانية تنفي وجود اتفاق لتوريد غاز الاحتلال إلى لبنان

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الوكيل الاخباري- نفت وزارة الطاقة والمياه اللبنانية، اليوم الأحد، "نفيا قاطعا" ما تم ذكره على "القناة 12" التابعة إلى الاحتلال تحت عنوان "واشنطن توافق على اتفاقية لتوريد غاز الاحتلال الإسرائيلي إلى لبنان".

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وفي بيان لها، قالت وزارة الطاقة اللبنانية: "تنفي وزارة الطاقة والمياه نفيا قاطعا ما تم ذكره على قناة 12 " تحت عنوان "واشنطن توافق على اتفاقية لتوريد غاز تابع إلى الاحتلال الإسرائيلي إلى لبنان"، وتؤكد الوزارة أن اتفاقية تزويد الغاز التي يعمل عليها بين الحكومة اللبنانية والحكومة المصرية الشقيقة، تنص بشكل واضح وصريح على أن يكون الغاز من مصر التي تمتلك كميات كبيرة منه، وتستهلك داخل البلد نفسه ما يضاهي بأكثر من مئة مرة ما ستؤمنه للبنان".

وأضاف البيان: "ولذلك، هي ستؤمن للبنان جزءا بسيطا من إنتاجها وحجم سوقها.

وشددت وزارة الطاقة اللبنانية على أن "ما يتم تداوله عن أن الغاز سيكون غازا تابع إلى الاحتلال الإسرائيلي، هو كلام عار عن الصحة جملة وتفصيلا".

المصدر: روسيا اليوم

 

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