وزير الطاقة السعودي يلمح لإمكانية تغير سياسات أوبك

الوكيل الإخباري -
قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلما، إن أوبك لا تزال تتحلى بالمرونة ويمكنها تغيير استراتيجيتها لإنتاج النفط ولكن بشرط تغير ظروف السوق.اضافة اعلان
وبين بن سلمان في مؤتمر بالسعودية، اليوم الاثنين: "نحن مرنون بما يكفي لتعديل قرارات أوبك إذا لزم الأمر"، وكرر أن سياسات المجموعة تحددها الدراسات الفنية لموازين السوق فقط وليست الأمور السياسية.
والأسبوع الماضي، صرح وزير الطاقة السعودي إن اتفاق "أوبك+" الحالي بشأن إنتاج النفط سيظل ساريا حتى نهاية العام ولن يتغير.
وأوضح أن "اتفاق أوبك+ لخفض الإنتاج سيستمر حتى نهاية 2023 لأننا لن نزيد الإنتاج فقط على إشارات مبدئية حول الطلب". ( investing
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